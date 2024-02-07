Мультфильм «Фиксики против кработов»

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7 февраля, 2024

Фиксикам снова грозит опасность, что их рассекретят!

Маленькие человечки Фиксики обитают внутри машин и приборов, заботятся о различной технике. Они скрываются от людей, и лишь несколько человек знают об их существовании. Фиксики обустроили себе целую школу в лаборатории своего давнего друга — профессора Чудакова.

И вот однажды там объявляются странные существа кработы, которые шпионят за фиксиками. Эти маленькие роботы — изобретение давней знакомой Чудакова, Эрики. Теперь профессору придётся состязаться с ней в интеллектуальной дуэли, ведь его соперница угрожает раскрыть тайну фиксиков всему миру!

Смотрите премьеру 8 февраля в 19:35 и 11 февраля в 11:20 на канале «Карусель»!