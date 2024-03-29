Мультфильм «Шмяк. Волшебная лавка Есении»

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29 марта, 2024

Весёлые волшебные приключения девочки Есении и медвежонка Шмяка.

Добро пожаловать в Дримвилль — единственный городок на свете, где для каждого найдется своё волшебство, стоит только заглянуть в лавку к Есении и её плюшевому мишке Шмяку! К ним за помощью обращаются жители города, у которых случились какие-либо трудности, например, пропало вдохновение или чей-то дом ушёл со своего места.

Добрая команда помощников с лёгкостью решает все проблемы, используя дружбу, внимание к окружающим и немножко волшебства! Ведь главная мечта Есении и Шмяка — сделать всех жителей Дримвилля счастливыми.

Смотрите премьеру 30 марта в 16:00 на канале «Карусель»!