«Ломтишка. Все на движ!»

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1 апреля, 2024

Телеканал «Карусель» и Ломтишка представляют!

Срочно отложи в сторону все гаджеты! Самое время отправиться в настоящий мир веселья и приключений! Встречай весну с Ломтишкой — он не только соберет всех друзей, но и поделится настроением для озорных игр и крутых развлечений на улице!

Ломтишка знает толк в скейте, любит приключения и умеет отрываться на 100%. У него в рюкзачке припрятано очень много бисквитных вкусняшек с нежным кремом, чтобы поделиться с тобой и друзьями!

Только представь: обычная прогулка может превратиться в настоящий парк с аттракционами — и все благодаря Ломтишке!

Хочешь такой же скейт или крутой красный самокат? Не упусти возможность отправиться в увлекательное приключение, участвуй в конкурсе!

Правила участия:

Присылай рисунки Ломтишки от «АККОНД»! Нарисуй, как Ломтишка активно проводит время. Например, катается на скейте, самокате или играет в мяч.

Сфотографируй рисунок и отправь на сайт телеканала «Карусель». Не забудь добавить небольшое описание к своей работе.

А теперь скорее зови всех-всех друзей проголосовать за твою работу — и выиграй невероятные призы! Кстати, фото главного победителя покажут в программе «Семья на ура!».

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